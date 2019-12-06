{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

У зампрокурора Свердловской области прошли обыски

По данным источника ТАСС, они связаны с делом о взятке, полученной замглавы следственного управления СК по региону

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Следственные действия, в том числе обыски, проходили на работе и дома у заместителя прокурора Свердловской области Дмитрия Чуличкова по делу о взятке, полученной заместителем руководителя регионального следственного управления СК Михаилом Бусылко. Об этом сообщил в пятницу ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

На эту тему

"Следственные действия, в том числе обыски, проходили на работе и дома у Чуличкова. Они связаны с делом Бусылко. Обвинение Чуличкову не предъявлено, он не задержан", - сообщил источник.

О задержании Бусылко и адвоката Владислава Вострецова, который признал, что был посредником в передаче взятки, стало известно 30 ноября. Они помещены под домашний арест до конца января 2020 года. Следователи возбудили в отношении первого замруководителя уголовное дело по статье УК РФ ("Получение взятки"), в отношении адвоката - по статье УК РФ "Посредничество во взяточничестве". Сумма взятки - около 2 млн рублей. Уголовное дело расследует центральный аппарат СК.

ТАСС пока не располагает официальным комментарием областной прокуратуры.

Теги
РоссияСвердловская область
Реклама на ТАСС
Участник акции 27 июля в Москве Новиков признан виновным в нападении на полицейского
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС