У зампрокурора Свердловской области прошли обыски

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Следственные действия, в том числе обыски, проходили на работе и дома у заместителя прокурора Свердловской области Дмитрия Чуличкова по делу о взятке, полученной заместителем руководителя регионального следственного управления СК Михаилом Бусылко. Об этом сообщил в пятницу ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Следственные действия, в том числе обыски, проходили на работе и дома у Чуличкова. Они связаны с делом Бусылко. Обвинение Чуличкову не предъявлено, он не задержан", - сообщил источник.

О задержании Бусылко и адвоката Владислава Вострецова, который признал, что был посредником в передаче взятки, стало известно 30 ноября. Они помещены под домашний арест до конца января 2020 года. Следователи возбудили в отношении первого замруководителя уголовное дело по статье УК РФ ("Получение взятки"), в отношении адвоката - по статье УК РФ "Посредничество во взяточничестве". Сумма взятки - около 2 млн рублей. Уголовное дело расследует центральный аппарат СК.

ТАСС пока не располагает официальным комментарием областной прокуратуры.