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СК просит арестовать женщину за избиение двухлетней дочери в Москве

Также следователи поставили вопрос о лишении либо ограничении родительских прав женщины

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет РФ настаивает на аресте женщины, избившей двухлетнюю дочь в Москве. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 29-летней женщины. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Следствие ходатайствует об аресте", - сказала Иванова. Кроме того, следователи уже поставили вопрос о лишении либо ограничении родительских прав женщины.

3 декабря женщина избила свою двухлетнюю дочь. "Она неоднократно сбросила ее со стула. Девочка получила различные травмы, в том числе закрытую черепно-мозговую травму", - уточнила представитель СК. Сейчас ребенок находится в больнице.

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