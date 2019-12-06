В Хабаровске горит склад с лакокрасочными изделиями

ТАСС, 6 декабря. Пожар произошел в складском помещении с лакокрасочными изделиями на площади 400 кв. м. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС.

"6 декабря в 09:51 (мск) в Хабаровске на улице Зеленая, дом 18, произошло возгорание складского помещения с лакокрасочными изделиями на площади 400 кв. м. Пожару присвоен третий номер сложности", - сказали в пресс-службе.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Склад расположен в кирпичном одноэтажном здании. Горит кровля и утеплитель.

Во время разведки задымленных помещений пожарные вынесли из здания пять баллонов, из которых два с пропаном. Ведется разборка кровли. Расчеты работают на локализацию огня и защиту от возгорания соседних построек.

На месте работают сотрудники пожарно-спасательного гарнизона Хабаровска, прибыли бригады скорой помощи. Всего в тушении огня задействованы более 40 человек и 11 единиц техники. Создан штаб пожаротушения, добавили в пресс-службе.

В новость внесены изменения (12:19 мск) - добавлены подробности.