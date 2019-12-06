Главу УФНС по Архангельской области и НАО обвинили в получении взятки

АРХАНГЕЛЬСК, 6 декабря. /ТАСС/. Следственные органы предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере руководителю УФНС по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Сергею Родионову. Об этом в пятницу рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по Архангельской области и НАО.

29 ноября Ломоносовский районный суд Архангельска арестовал Родионова на два месяца. Его задержали 28 ноября при получении взятки.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение руководителю управления Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Сергею Родионову в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки через посредника, совершенное в особо крупном размере, с вымогательством взятки")", - говорится в сообщении. Обвинение в посредничестве предъявлено представителю коммерческой организации.

По версии следствия, с апреля по ноябрь 2019 года на территории Архангельска и Санкт-Петербурга обвиняемый вымогал и получил через посредника взятку в размере 8,5 млн рублей. Взятка предназначалась за снижение размера недоимки, пеней и штрафов, доначисленных по результатам выездной налоговой проверки в отношении коммерческой организации, занимающейся заготовкой и переработкой металлического лома. Кроме того, вознаграждение требовалось за предоставление рассрочки выплаты недоимки, пеней и штрафов путем заключения мирового соглашения с УФНС, а также за способствование этим действиям.

При передаче очередной части взятки в размере 1 млн рублей взяткополучателя и посредника задержали сотрудники УФСБ России по Архангельской области в одном из кафе в центре Архангельска. При этом часть взятки, которая составляла долю посредника, пришлось изымать из банковского терминала.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В ходе обысков по месту жительства Родионова и его близких родственников изъято более 10 млн рублей. Проверяется информация о движении денежных средств на его банковских счетах. Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-разыскной деятельности, представленных УФСБ России по Архангельской области. Мероприятия проводились во взаимодействии с центральным аппаратом ФНС России.