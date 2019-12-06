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Сотрудника нижегородской колонии обвиняют в превышении полномочий

Он выпустил осужденного за особо тяжкое преступление в магазин

ТАСС, 6 декабря. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении сотрудника ИК № 5 Нижегородской области. Об этом в пятницу сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Нижегородской области.

"Расследуется уголовное дело в отношении оперуполномоченного оперативного отдела ФКУ ИК-5 ГУ ФСИН России по Нижегородской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ - "Превышение должностных полномочий", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что ночью 23 июня этого года сотрудник колонии добровольно отпустил в магазин, который находится за территорией колонии, осужденного за совершение особо тяжкого преступления.

"При этом осужденный выехал за территорию учреждения на автомобиле ВАЗ, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Осужденный был задержан сотрудниками вневедомственной охраны за управление транспортным средством в нетрезвом виде", - сообщает ведомство.

Подозреваемый отстранен от должности.

Теги
РоссияНижегородская область
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