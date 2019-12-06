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Открытое горение на складе с лакокрасочными изделиями в Хабаровске ликвидировано

Пожарные проводят проливку и разбор конструкций

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в складском помещении с лакокрасочными изделиями в Хабаровске. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"По состоянию на 12:00 (мск) открытое горение ликвидировано на площади 400 кв. м. Проводятся проливка и разборка конструкций", - сказали в пресс-службе.

Информация о пожаре в складском помещении с лакокрасочными изделиями на улице Зеленой в Хабаровске поступила в 09:51 мск. Пожар тушили по третьему номеру сложности.

По предварительным данным, пострадавших нет. Как сообщили агентству в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, в помещении никого нет. В ликвидации пожара участвовали 11 единиц техники и 41 человек личного состава.

Теги
РоссияХабаровский край
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