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Источник: в доме главы Контрольно-счетной палаты Ингушетии проходят обыски

Параллельно обыски проходят и в доме бизнесмена Хасана Полонкоева в селе Сурхахи

МАГАС, 6 декабря. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в домах председателя Контрольно-счетной палаты Ингушетии Мустафы Белхароева в Назрани, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Сегодня с утра в доме председателя Контрольно-счетной палаты Ингушетии Мустафы Белхароева в Назрани проходят обыски. В доме предпринимателя Хасана Полонкоева в селе Сурхахи тоже проходят обыски. На местах работают правоохранители не из Ингушетии", - сказал источник. С чем связаны обыски, собеседник агентства не уточнил.

Официальным подтверждением информации ТАСС пока не располагает.

Теги
РоссияИнгушетия
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