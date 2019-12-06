Источник: в доме главы Контрольно-счетной палаты Ингушетии проходят обыски

МАГАС, 6 декабря. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в домах председателя Контрольно-счетной палаты Ингушетии Мустафы Белхароева в Назрани, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Сегодня с утра в доме председателя Контрольно-счетной палаты Ингушетии Мустафы Белхароева в Назрани проходят обыски. В доме предпринимателя Хасана Полонкоева в селе Сурхахи тоже проходят обыски. На местах работают правоохранители не из Ингушетии", - сказал источник. С чем связаны обыски, собеседник агентства не уточнил.

Официальным подтверждением информации ТАСС пока не располагает.