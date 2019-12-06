Генпрокуратура проводит проверку в отношении зампрокурора Свердловской области Чуличкова

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Генеральная прокуратура проводит проверку в отношении заместителя прокурора Свердловской области Дмитрия Чуличкова. Как сообщили ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства, она связана с уголовным делом в отношении первого замглавы СУ СК по Свердловской области.

"На основании имеющихся данных генеральным прокурором РФ Юрием Чайкой принято решение об организации служебной проверки в отношении заместителя прокурора Свердловской области Дмитрия Чуличкова. Ранее он был отстранен от исполнения служебных обязанностей", - подчеркнули в Генпрокуратуре.

Ранее 6 декабря источник ТАСС в правоохранительных органах региона сообщил, что следственные действия, в том числе обыски, проходили на работе и дома у зампрокурора Свердловской области Дмитрия Чуличкова по делу о взятке, полученной первым замруководителя регионального следственного управления СК Михаилом Бусылко.

О задержании Бусылко и адвоката Владислава Вострецова, который признал, что был посредником в передаче взятки, стало известно 30 ноября. Они помещены под домашний арест до конца января 2020 года. Следователи возбудили в отношении Бусылко уголовное дело по статье УК РФ о получении взятки, в отношении адвоката - по статье УК РФ о посредничестве во взяточничестве. Сумма взятки - около 2 млн рублей. Уголовное дело расследует центральный аппарат СК.