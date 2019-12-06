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Прокуратура Татарстана начала проверку по информации о лишении субсидий ветерана ВОВ

Проверка проводится после появления информации в СМИ

КАЗАНЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Татарстана инициировала проверку в связи с появившейся в местных СМИ информацией о лишении ветерана Великой Отечественной войны Михаила Павлова социальных субсидий. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным местных СМИ, мужчина якобы остался без надбавки к пенсии, поскольку его ошибочно признали умершим. "Прокуратура Республики Татарстан по поручению главы надзорного ведомства Илдуса Нафикова организовала проверку в связи с появившимися в СМИ сообщениями о лишении ветерана Великой Отечественной войны Михаила Павлова положенных социальных субсидий и исключения из списка на получение юбилейной медали к 75-летию Победы", - говорится в сообщении.

Сотрудники прокуратуры региона намерены дать правовую оценку действиям уполномоченных должностных лиц управляющей компании, органа соцзащиты по месту жительства пожилого мужчины.

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РоссияТатарстан
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