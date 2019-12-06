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ФСБ России и КГБ Белоруссии ликвидировали канал поставок из-за рубежа оружия и боеприпасов

Главарь международной преступной группы и шестеро ее участников задержаны
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© Снимок с видео ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ России задержали главаря международной преступной группы и шестерых ее участников, организовавших канал поставок из-за рубежа оружия, боеприпасов и наркотиков. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в Центре общественных связей ФСБ.

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"Федеральной службой безопасности совместно с Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь пресечена противоправная деятельность международной преступной группы, причастной к организации канала контрабандных поставок из-за рубежа оружия и боеприпасов, а также сбыту наркотических средств. 5-6 декабря на территории Новгородской и Ленинградской областей при сбыте партии оружия и наркотиков с поличным задержаны организатор криминального бизнеса и шесть активных членов преступной группы", - подчеркнули в ФСБ.

У них изъяли пулемет Дегтярева, пистолет-пулемет Шпагина, три пистолета (ТТ, ПМ и Browning), около 60 патронов различного калибра, наркотические вещества (амфетамин и кокаин), 560 тыс. рублей и $17,6 тыс.

В ФСБ сообщили, что у задержанных могут быть сообщники, оперативные мероприятия продолжаются. "Проводятся дальнейшие мероприятия по установлению возможных сообщников задержанных, каналов поступления оружия и наркотиков", - заключили в спецслужбе.

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БелоруссияРоссия
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