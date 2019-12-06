Сообщение об угрозе взрыва поступило в башню "Федерация" в "Москва-Сити"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Неизвестный сообщил о минировании башни "Федерация" Московского международного делового центра (ММДЦ) "Москва-Сити". Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Анонимное сообщение с угрозой взрыва поступило по адресу: Пресненская набережная, дом 12, где находится башня "Федерация" ММДЦ "Москва-Сити", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пятницу сообщения о минировании поступили в Чертановский и Щербинский районные суды Москвы, а также храм Христа Спасителя. Все сообщения оказались ложными. Всего с начала недели сообщения о минировании поступили в 400 объектов, в целях безопасности были эвакуированы порядка 60 тыс. человек.