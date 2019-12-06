{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сообщение об угрозе взрыва поступило в башню "Федерация" в "Москва-Сити"

Ранее сообщения о минировании поступили в Чертановский и Щербинский районные суды Москвы, а также храм Христа Спасителя

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Неизвестный сообщил о минировании башни "Федерация" Московского международного делового центра (ММДЦ) "Москва-Сити". Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Анонимное сообщение с угрозой взрыва поступило по адресу: Пресненская набережная, дом 12, где находится башня "Федерация" ММДЦ "Москва-Сити", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пятницу сообщения о минировании поступили в Чертановский и Щербинский районные суды Москвы, а также храм Христа Спасителя. Все сообщения оказались ложными. Всего с начала недели сообщения о минировании поступили в 400 объектов, в целях безопасности были эвакуированы порядка 60 тыс. человек.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Пожар на складе с лакокрасочными изделиями в Хабаровске потушен
Устанавливается причина возгорания
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС