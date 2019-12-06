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В Подмосковье задержали мужчину, угрожавшего ножом фельдшеру скорой помощи

Задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Полицейские задержали в Солнечногорском районе Московской области мужчину, который угрожал ножом фельдшеру скорой помощи. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.

По данным полиции, в дежурную часть Крюковского отдела полиции поступило сообщение от сотрудника службы "112" о том, что неизвестный мужчина угрожает ножом фельдшеру скорой помощи.

"По подозрению в совершении противоправных действий прибывшими на место происшествия полицейскими был задержан и доставлен в отдел полиции 49-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту отделом дознания ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью")", - сказала она.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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