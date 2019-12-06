СК сообщил о задержании главаря и пяти членов банды, убившей главу центра "Э" Ингушетии

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Следователи задержали пятерых участников и главаря группировки, совершившей убийство главы центра "Э" Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Ахмеда. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Что известно об убийстве главы Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии

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"Следственным комитетом и ФСБ России во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена деятельность организованной преступной группы, совершившей 12 января нападение, а 2 ноября текущего года - убийство начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева", - сообщила Петренко.

По ее словам, спецоперация прошла 6 декабря в Москве и Ингушетии. В результате силовикам удалось задержать руководителя ОПГ Хасана Полонкоева и пятерых участников группировки.

Петренко добавила, что следователи продолжают розыск других причастных к нападению.