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Замглавы ритуальной службы Щелкова арестован за ежемесячные взятки в 300 тыс. рублей

Он пробудет под арестом до 4 февраля

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Суд арестовал замдиректора Централизованной ритуальной службы Щелкова Георгия Волосевича за ежемесячные получения взяток от коммерсанта в размере около 300 тыс. рублей.

"По данным следствия, с начала 2017 и по декабрь 2019 года заместитель директора МКУ Щелкова "Централизованная ритуальная служба" ежемесячно получал от предпринимателя за общее покровительство при оказании ритуальных услуг взятки в размере 5 тыс. рублей за каждое захоронение на территории Щелкова и Щелковского муниципального района, что составляло не менее 300 тыс. рублей в месяц", - сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

3 декабря Волосевич был задержан после получения взятки за ноябрь в размере 440 тыс. рублей, денежные средства изъяты. Фигуранту предъявлено обвинение, он арестован.

Ранее о задержании Волосевича сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. Как уточнили ТАСС в пресс-службе Бабушкинского суда, Волосевичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 4 февраля.

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