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В эвакуированных после угрозы взрыва судах Петербурга опасных предметов не найдено

Суды возвращаются к работе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Оперативные службы не нашли опасных предметов и веществ в судах Петербурга, куда в очередной раз поступили сообщения об угрозе взрыва. Как сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города, суды возвращаются к работе.

"Куйбышевский, Фрунзенский, Октябрьский районные суды возвращаются к работе. Опасных предметов и взрывчатых веществ не найдено", - сказано в сообщении.

В оставшихся судах, в том числе городском, проверки также подходят к концу.

Накануне сообщения об угрозе поступили не только в суды Петербурга, но и на 22 станции метрополитена, в 24 больницы и 57 школ и гимназий в разных районах города. После проверок опасных предметов обнаружено не было.

Письма с угрозами начали приходить на прошлой неделе в суды Санкт-Петербурга. В городской суд по электронной почте поступило сообщение о минировании, автор требовал перевода 120 млн рублей на электронный кошелек в биткоинах. Аналогичные письма поступили в другие суды города, начиная от районных, заканчивая военными. Кроме того, в письмах в суды автор сообщений "минировал" торговые центры и школы. Все угрозы оказались ложными.

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РоссияСанкт-Петербург
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