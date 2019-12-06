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Сообщение о минировании поступило в Верховный суд России

Из здания эвакуируют людей

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Неизвестный сообщил о заложенном взрывном устройстве в Верховном суде России, людей эвакуируют. Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник в экстренных службах.

"Поступила информация о минировании Верховного суда РФ, на время проверки в целях безопасности людей эвакуируют", - сказал собеседник агентства.

Сообщения о минировании в пятницу получили 19 районных судов Москвы. В свою очередь источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что неизвестный сообщил также об угрозе взрыва в храме Христа Спасителя, башне "Федерация" Московского международного делового центра (ММДЦ) "Москва-Сити", а также институте проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН. Также были эвакуированы люди из столичных ТРЦ "Кунцево Плаза" и "Гагаринский", ТЦ "Мега Белая Дача" в Московской области.

Теги
Россия
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