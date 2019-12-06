Белорусский вокзал, около 30 школ и ТЦ проверяют в Москве после сообщений об угрозе взрыва

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Специалисты экстренных служб и кинологи проверяют здания Белорусского вокзала, около 30 школ и ТЦ "Люкс" в Москве из-за угрозы взрыва. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

"В связи с поступившими анонимными сообщениями об угрозе взрыва проверка проходит в зданиях Белорусского вокзала, около 30 школ и торгового центра "Люкс", - сказал собеседник агентства.

Сообщения о минировании в пятницу получили также 19 районных судов Москвы. Также неизвестный сообщил об угрозе взрыва в храме Христа Спасителя, башне "Федерация" Московского международного делового центра (ММДЦ) "Москва-Сити", а также в Институте проблем механики им. А. Ю. Ишлинского РАН. Кроме того, были эвакуированы посетители столичных ТРЦ "Кунцево Плаза" и "Гагаринский", и ТЦ "Мега Белая Дача" в Московской области.

По данным источника ТАСС, также в пятницу из-за угрозы взрыва было эвакуировано здание Верховного суда РФ. Ранее сообщалось, что также около 3 тыс. человек эвакуированы из 5 столичных школ из-за информации о минировании.

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