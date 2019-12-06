Обстрелявший патруль житель Ростовской области имел при себе пневматический пистолет

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 декабря. /ТАСС/. Местный житель, которого застрелил сотрудник ГИБДД в Ростовской области, имел при себе пневматический пистолет. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных структурах региона.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области журналистам сообщили, что 4 декабря сотрудник ГИБДД в Ростовской области застрелил местного жителя, который начал стрелять в патруль.

"У погибшего был пневматический пистолет, внешне похожий на боевой", - сказал собеседник агентства.

По факту случившегося в МВД проводят служебную проверку, устанавливается правомерность применения сотрудниками полиции табельного оружия. Установлено, что погибший - 24-летний местный житель, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности.