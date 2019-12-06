Обвиняемый в хищении 1,6 млрд рублей при строительстве порта в Пионерском признал вину

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Следствие в Петербурге предъявило обвинение в хищении более 1,6 млрд рублей при строительстве международного морского терминала в городе Пионерском Калининградской области бывшему гендиректору компании "Больверк" Сергею Петрухину. Как сообщили ТАСС в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ.

"Обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") предъявлено. Петрухин вину признал", - сказал собеседник агентства.

Также обвинение предъявлено еще двум фигурантам дела - гендиректору компании и его заместителю. Они, как уточнили в СК, вину не признали.

5 декабря Приморский районный суд Петербурга отправил Петрухина под домашний арест. Вопрос о мере пресечения остальным обвиняемым пока не решен.

Суть дела

По данным следствия, в декабре 2017 года компания "Больверк" заключила госконтракт с ФГУП "Росморпорт" на строительство международного морского терминала для приема круизных и грузопассажирских судов в Пионерском на 7,4 млрд рублей. "Больверк" получила аванс по контракту на общую сумму 3,63 млрд рублей. К настоящему времени готовность объекта составляет лишь 27%, а подрядчиком выполнено работ на 2,052 млрд рублей. Расходование на строительство еще более 1,6 млрд рублей компанией не подтверждено.

Следствие установило, что деньги, поступившие от "Росморпорта", "Больверк" направила на счета четырех аффилированных организаций. Часть средств уходила в фирмы-однодневки, зарегистрированные в Самарской области, некоторые из которых были организованными группами, предположительно, для обналичивания средств. Таким образом, обвиняемые завладели деньгами и распорядились ими по собственному усмотрению.

По факту хищений следственными органами возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 7 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Сотрудниками следственного управления совместно с управлениями ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Самарской области и Калининградской области проведены обыски в Санкт-Петербурге, Самаре, Калининграде и Москве. Изъяты документация, ценности, деньги.

О терминале

Международный морской терминал в Пионерском должен стать одним из крупнейших инфраструктурных сооружений Северо-Западного федерального округа. Он сможет принимать более 400 судов, годовой пассажиропоток превысит 300 тыс. человек.

Проект предполагает строительство морского вокзала с пропускной способностью более 1,2 тыс. человек в час, открытых грузовых площадок площадью 75,5 тыс. кв. м, двух причалов общей длиной 725 м. Акватория будущего терминала составит 30,53 га. Стоимость проекта 8 млрд рублей. В течение трех-четырех лет после завершения стройки порт Пионерский сможет принимать до 250 тыс. туристов в год.

Строительство терминала планировалось завершить в 2019 году.