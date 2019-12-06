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Арест сотрудника ОДК в Италии
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Суд в Италии примет решение по делу об экстрадиции в США россиянина Коршунова 12 декабря

Как сообщил адвокат Джан Доменико Кайяцца, его подзащитный категорически отрицает свою вину

РИМ, 6 декабря. /ТАСС/. Апелляционный суд Неаполя провел заседание, на котором обсуждался вопрос об экстрадиции в США арестованного в Италии по запросу Вашингтона топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова. Как сообщил в пятницу российским журналистам адвокат россиянина Джан Доменико Кайяцца, окончательное решение может быть принято 12 декабря.

"Сегодня состоялось первое заседание. Заключительное назначено на 12 декабря", - сказал юрист, уточнив, что объявление вердикта может затянуться. Он отметил, что Коршунов дал показания в суде, разъяснив все вопросы, касающиеся предъявленных ему обвинений, и категорически отрицал вину. Коршунов также подтвердил свое несогласие на экстрадицию.

"На заседании 12 декабря мы представим линию защиты", - добавил Кайяцца, напомнив, что преступления, даже если его подзащитный причастен к ним, были совершены в Италии и Франции, где Коршунова по закону не преследуют. Адвокат также разъяснил, что запрос на экстрадицию Коршунова в Россию, где его обвиняют в мошенничестве, не является предметом отдельного судебного разбирательства, потому что его подзащитный дал на нее свое согласие. "Этот вопрос находится в руках министра юстиции, который должен принимать решение", - пояснил юрист.

Директор по развитию бизнеса ОДК Коршунов был арестован 30 августа в аэропорту Неаполя на основании международного ордера, выданного США. Американские власти обвиняют его в сговоре и попытке кражи коммерческих секретов у американской авиастроительной компании. Вместе с ним по делу проходит гражданин Италии Маурицио Паоло Бьянки, работавший сначала в итальянском отделении General Electric, а затем в частной фирме Aeronova, с которой у ОДК был контракт об оказании консалтинговых услуг. Итальянец был арестован 2 октября в городе Марино также по ордеру США, сообщал американский Минюст.

Россиянин, которому оказывается консульская поддержка, по-прежнему находится в неаполитанской тюрьме, хотя апелляционный суд ранее удовлетворил ходатайство об изменении меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест с электронным браслетом. Выполнить это решение пока не удалось из-за отсутствия необходимого оборудования.

В новость были внесены изменения (16:53 мск) - добавлены подробности.

Теги
СШАИталияРоссияФранцияАрест сотрудника ОДК в Италии
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