Источник: треть станций метро Петербурга снова получили сообщения об угрозе взрыва

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Треть станций Санкт-Петербургского метрополитена в пятницу получили сообщения об угрозе взрыва, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Около трети станции метро снова получили анонимные сообщения об угрозе взрыва. Станции проверяются", - сказал собеседник агентства.

В метрополитене ТАСС сообщили, что некоторые станции проверяют кинологи. Источник в экстренных службах также отметил, что аналогичные сообщения в пятницу получили 20 больниц и около 40 общеобразовательных учреждений.

Кроме того, в пятницу из-за сообщений о минировании проводилась эвакуация в судах Петербурга, угроза, как установила проверка, оказалась ложной. Суды вернулись к работе.

Накануне письма о минировании поступили не только в суды Петербурга, но и на 22 станции метрополитена, в 24 больницы и 57 школ и гимназий в разных районах города. После проверок опасных предметов обнаружено не было.

Письма с угрозами начали приходить на прошлой неделе в суды Санкт-Петербурга. В городской суд по электронной почте поступило сообщение о минировании, автор требовал перевода 120 млн рублей на электронный кошелек в биткоинах. Аналогичные письма поступили в другие суды города - районные и военные. Кроме того, в письмах в суды автор сообщений "минировал" торговые центры и школы. Все угрозы оказались ложными.