На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба

НЬЮ-ЙОРК, 6 декабря. /ТАСС/. Неизвестный открыл в пятницу стрельбу на авиабазе ВМС США Пенсакола в штате Флорида. Информация об этом опубликована на официальной странице авиабазы в Facebook.

"Оба выхода с базы в данный момент закрыты из-за сообщений о стрельбе", - говорится в публикации. Шериф округа Эскамбиа, в котором расположена авиабаза, подтвердил информацию о стрельбе. Его слова приводит телекомпания CNN.

Позднее Associated Press со ссылкой на заявление представителя шерифа округа Эскамбиа сообщило о ликвидации стрелка. По данным агентства, при стрельбе пострадали 10 человек, они госпитализированы.