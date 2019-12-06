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Двое мужчин обстреляли таксиста в Москве

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии задержали двоих мужчин, которые напали на таксиста на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в столичном главке ведомства.

"Инцидент произошел поздно ночью юго-западе столицы. В ходе конфликта пассажиры такси нанесли водителю несколько ударов, разбили лобовое стекло автомобиля, после чего произвели несколько выстрелов из пистолета и скрылись в неизвестном направлении. Подозреваемые были задержаны по горячим следам, ими оказались 61-летний житель города Уфы и 39-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья", - сказали в ведомстве.

При досмотре у одного из задержанных изъят похожий на пистолет предмет, он был передан на экспертизу. Нападавших передали полиции для дальнейшего разбирательства.

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