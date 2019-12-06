Сообщения об угрозе взрыва на станциях метро Петербурга оказались ложными

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Оперативные службы проверили станции петербургского метрополитена, куда в пятницу днем снова поступили сообщения об угрозе взрыва. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, опасных предметов обнаружено не было.

"В ходе проверки ни опасных предметов, ни опасных веществ обнаружено не было", - сказал собеседник агентства.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщал, что в пятницу днем около трети станций метро города снова получили анонимные письма об угрозе взрыва. Метро проверяли кинологи, станции при этом не закрывались.

В пятницу из-за сообщений о минировании также проводилась эвакуация в судах Петербурга, угроза, как установила проверка, оказалась ложной. Суды вернулись к работе.