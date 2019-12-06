В Югре возбудили дело после заявления о сексуальном насилии в детдоме Кемеровской области

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 декабря. /ТАСС/. Следователи СУ СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре возбудили уголовное дело после заявления жительницы Нижневартовска о возможном сексуальном насилии над ее приемной дочерью в детском доме "Росток" в городе Анжеро-Судженске в Кемеровской области. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СК РФ в пятницу.

Ранее сайт RT сообщил, что в конце октября 2019 года в правоохранительные органы обратилась жительница Нижневартовска, сообщившая, что ее пятилетняя приемная дочь рассказала о случаях сексуального насилия в приюте на территории Кемеровской области.

"По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело в связи с заявлением жительницы Нижневартовска о возможных насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении ее малолетней приемной дочери во время пребывания девочки в детском доме "Росток" в городе Анжеро-Судженске Кемеровской области. Дело возбуждено по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста")", - говорится в сообщении.

В связи с уголовным делом проводится комплекс следственных действий, изложенная в заявлении информация проверяется.