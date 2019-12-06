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Сообщения о минировании в судах, школах и вокзале в Москве оказались ложными

Специалисты не обнаружили в зданиях взрывоопасных предметов

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Специалисты экстренных служб и кинологи проверили здания районных судов, около 30 школ, торговых центров и одного вокзала в Москве, куда в пятницу поступили сообщения об угрозе взрыва. Никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было.

"Проверка завершена. Информация о минировании Хорошевского, Тимирязевского, Перовского, Чертановского, Щербинского, Зюзинского, Хамовнического, Савеловского, Коптевского, Головинского, Измайловского, Лефортовского, Нагатинского, Черемушкинского, Троицкого, Люблинского, Бабушкинского и Пресненского судов оказалась ложной. Суды работают в штатном режиме", - сообщили ТАСС в пресс-службе Мосгорсуда.

Источник ТАСС в экстренных службах также добавил, что работу после проверки восстановили Гагаринский суд и Верховный суд РФ. Информация об их минировании оказалась ложной.

По данным источника, взрывоопасные предметы также не были обнаружены в здании Белорусского вокзала, около 30 школ, в храме Христа Спасителя, башне "Федерация" Московского международного делового центра "Москва-Сити", а также в Институте проблем механики им. А. Ю. Ишлинского РАН. Не подтвердилась информация о минировании в столичных ТРЦ "Кунцево Плаза", "Гагаринский", "Люкс" и ТЦ "Мега Белая Дача" в Московской области.

Волна сообщений о минировании судов в Москве началась 28 ноября, ни одно из подобных сообщений не подтвердилось. 3 декабря в девять районных судов столицы, Музей истории МГУ, храм Христа Спасителя поступили анонимные сообщения с угрозами взрыва, все они оказались ложными. Угрожавшие взрывом требовали перевести им денежные средства в биткоинах за отказ от своих преступных действий. 5 декабря сообщения о минировании получили 13 судов Москвы, торговый центр, школы.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, злоумышленники, анонимно сообщавшие об угрозах взрыва в судах и других учреждениях Москвы, направляют свои требования из-за границы, предположительно, из Украины.

Теги
Россия
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Сообщения об угрозе взрыва поступили в МГУ, образовательный центр и академию искусств
Здания проверят сотрудники экстренных служб и кинологи
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