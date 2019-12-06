Суд признал трех участников акции 27 июля виновными в нападении на правоохранителей

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Мещанский суд признал виновными участников несанкционированной акции 27 июля в Москве Александра Мыльникова, Максима Мартинцова и Егора Лесных в применении насилия против бойца ОМОН и сотрудника полиции, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил, что Мыльников, Лесных и Мартинцов виновны в совершении преступлений по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти, не опасное для его жизни и здоровья")", - огласила судья Ирина Аккуратова.

Мещанский суд Москвы ранее отказался прекратить уголовное дело в отношении фигурантов за примирением сторон. При этом потерпевшие - сотрудник Росгвардии и полицейский - заявили в суде, что не имеют особых претензий к подсудимым.

Как говорится в обвинительном заключении, обвиняемые "повалили Максима Косова на землю, после этого Лесных и Мартинцов ударили его ногами, причинив физическую боль, таким образом, они совершили преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 318 УК РФ". Позже Лесных нанес удар ногой омоновцу Федорову. Все трое подсудимых вину не признали.

В несанкционированной акции 27 июля в Москве, по оценке полиции, участвовали более 3,5 тыс. человек. Полицейские и росгвардейцы задержали более 1 тыс. человек. СК возбудил уголовное дело по статьям 318 и 212 ("Применение насилия в отношении представителя власти" и "Участие в массовых беспорядках") УК РФ. Были арестованы более 10 человек, в отношении некоторых из них вынесены приговоры.