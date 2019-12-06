В Москве росгвардейцы задержали мужчину, который проник в детский сад

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии задержали в Москве неадекватного мужчину, который проник в детский сад. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

"Наряд вневедомственной охраны получил сигнал "тревога" с охраняемого образовательного учреждения на Новоясеневском проспекте. К оперативно прибывшим росгвардейцам обратился сотрудник охраны, который пояснил, что неизвестный мужчина перелез через забор детского сада и проник на территорию, после чего попытался попасть в здание. При осмотре прилегающей территории сотрудники Росгвардии обнаружили и задержали подозрительного гражданина", - сказал собеседник.

По данным ведомства, мужчина вел себя неадекватно, а на вопросы отвечал невнятно. "На место была вызвана бригада медиков и сотрудников полиции", - добавили в пресс-службе.

По словам собеседника, по результатам экспресс-анализа установлено, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Кроме того, установлено, что задержанный - 41-житель столицы - ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за различные преступления.