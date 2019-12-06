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Расследование пожара в "Зимней вишне"
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В Кемерове освободили из СИЗО руководителя тушения пожара в ТЦ "Зимняя вишня"

Андрею Бурсину изменили меру пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий

КЕМЕРОВО, 6 декабря. /ТАСС/. Руководителя тушения пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове Андрея Бурсина, которого обвиняют в халатности, освободили из СИЗО. Срок его содержания под стражей истек в полночь 7 декабря по местному времени (20:00 мск 6 декабря), после чего Бурсин покинул изолятор, передает корреспондент ТАСС с места событий.

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"Андрей Бурсин освобожден из следственного изолятора в связи с поступившим постановлением суда об изменении ему меры пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий", - пояснили ТАСС в пресс-службе ГУ ФСИН по Кемеровской области.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, встречать Бурсина у изолятора пришли около трех десятков человек, среди них - супруга пожарного, родственники, друзья и коллеги по службе. Они встретили его аплодисментами. Общаться с прессой Бурсин не стал, выйдя из дверей СИЗО, он поспешил в ожидающий его автомобиль. Супруга пожарного также отказалась от комментариев журналистам.

Ранее Заводский районный суд Кемерова изменил меру пресечения с содержания под стражей на запрет определенных действий в отношении четырех из восьми обвиняемых по уголовному делу - пожарных Сергея Генина и Андрея Бурсина, руководителя компании "Системный интегратор" (устанавливала системы противопожарной безопасности в ТЦ) Игоря Полозиненко и инженера компании Александра Никитина.

Мера пресечения изменена судом на более мягкую, так как они обвиняются в совершении преступлений средней степени тяжести и не могут содержаться под стражей более полугода с момента поступления дела в суд. Подсудимые Генин, Полозиненко и Никитин вышли из СИЗО 26 октября, так как суд начал рассматривать их уголовные дела раньше, чем дело Бурсина.

Андрею Бурсину вменяется халатность, повлекшая смерть людей (ч. 3 ст. 293 УК РФ). По версии следствия, он, действуя в нарушение требований федерального закона "О пожарной безопасности" и боевого устава подразделений пожарной охраны, не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона на месте происшествия, а также проведение разведки надлежащим образом.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года, погибли 60 человек, еще 79 пострадали.

В новость внесены изменения (20:38 мск) - добавлены подробности.

Теги
РоссияКемеровская областьРасследование пожара в "Зимней вишне"
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