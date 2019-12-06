Летевший из Москвы в Ереван самолет экстренно сел в аэропорту Ростова-на-Дону

ЕРЕВАН, 6 декабря. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Nordwind, выполнявший в пятницу рейс из Москвы в Ереван, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба Комитета гражданской авиации Армении.

"Сообщаем, что самолет A321 авиакомпании Nordwind, выполняя рейс NWS 377 Москва - Ереван, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров", - отмечается в сообщении ведомства.