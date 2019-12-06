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Угроза о минировании Ленинградского госуниверситета оказалась ложной

Эвакуированные студенты вернулись в общежитие

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Анонимная угроза о минировании зданий Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина оказалась ложной. Об этом в пятницу ТАСС сообщил ректор вуза Станислав Еремеев.

В пятницу вечером вуз получил анонимное сообщение о минировании учебного корпуса и общежития университета, которые находятся в городе Пушкин (входит в состав Санкт-Петербурга). На месте работали правоохранители.

"Проверка закончилась, угроза не подтвердилась, ложная тревога. Студенты вернулись в общежитие", - сказал собеседник агентства.

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