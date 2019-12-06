{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Расследование убийства главы центра "Э" по Ингушетии

На автозаправочных станциях подозреваемого в убийстве главы ЦПЭ Ингушетии проходят обыски

На заправках проверяют документы и ищут оружие, сообщил источник в правоохранительных органах

МАГАС, 6 декабря. /ТАСС/. Правоохранительные органы проводят обыски в Ингушетии на автозаправочных станциях, принадлежащих предполагаемому главарю организованной преступной группировки Хасану Полонкоеву, которого задержали по подозрению в убийстве главы Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

На эту тему
Что известно об убийстве главы Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии

"На автозаправках "Империал" Полонкоева проходят обыски, проверяют документы и наличие оружия", - сказал источник.

Ранее сообщалось, что Полонкоев владел нефтяным бизнесом и сетью автозаправок по всей республике.

Теги
РоссияИнгушетияРасследование убийства главы Центра "Э" по Ингушетии
Реклама на ТАСС
В Тобольске неизвестные устроили стрельбу возле кафе
В результате ЧП пострадали два человека
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС