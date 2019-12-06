На автозаправочных станциях подозреваемого в убийстве главы ЦПЭ Ингушетии проходят обыски

МАГАС, 6 декабря. /ТАСС/. Правоохранительные органы проводят обыски в Ингушетии на автозаправочных станциях, принадлежащих предполагаемому главарю организованной преступной группировки Хасану Полонкоеву, которого задержали по подозрению в убийстве главы Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.