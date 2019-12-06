Полиция Москвы проверяет информацию о конфликте со стрельбой в кафе на Таганской улице

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Конфликт со стрельбой произошел в кафе на Таганской улице в центре Москве. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в правоохранительных органах.

"В одном из торговых центров на Таганской улице в кафе произошел конфликт между гражданами, в ходе которого один из его участников выхватил травматический пистолет и сделал несколько выстрелов. После чего все участники противостояния разбежались", - сказал он. По данным источника, на место происшествия была вызвана полиция.

Со свой стороны, в пресс-службе столичного ГУ МВД России ТАСС подтвердили информацию об инциденте. "На службу "02" поступило сообщение о конфликте между гражданами в кафе на Таганской улице. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции, на момент прибытия никаких противоправных действий не зафиксировано, устанавливаются возможные очевидцы происшествия. Продолжается дальнейшая проверка", - сказали в главке.