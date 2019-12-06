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В Тобольске неизвестные устроили стрельбу возле кафе

В результате ЧП пострадали два человека

ТЮМЕНЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Неизвестные устроили стрельбу из травматического оружия возле кафе в Тобольске (Тюменская область), в результате которой пострадали два человека. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе полиции Тобольска.

"Звонок в дежурную часть Тобольска поступил в 02:17 (00:17 мск) от сотрудника скорой помощи, который сообщил о стрельбе возле одного из городских кафе. На место выехала следственно-оперативная группа, пострадавшими оказались двое мужчин. По предварительной информации, неизвестные стреляли из травматического оружия", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе областного департамента здравоохранения, уточнили что вызов на скорую помощь областной больницы №3 Тобольска поступил в 02:15 (00:15 мск), бригада прибыла на место через пять минут. В больницу доставлены двое пострадавших: один госпитализирован в травматологическое отделение, второй после оказания необходимой медицинской помощи направлен на амбулаторное наблюдение.

Представитель правоохранительных органов добавил, что сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личности подозреваемых.

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РоссияТюменская область
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