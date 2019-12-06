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Посольство РФ в Британии выясняет обстоятельства смерти в ДТП предпринимателя Обретецкого

В диппредставительстве сообщили, что готовы в случае обращения родственников Обретецкого оказать им необходимое содействие

ЛОНДОН, 6 декабря. /ТАСС/. Посольство России в Великобритании выясняет обстоятельства ДТП, в результате которого получил тяжелые травмы и впоследствии умер в больнице российский предприниматель Дмитрий Обретецкий. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС в пятницу пресс-секретарь диппредставительства.

"В настоящее время сотрудники консульского отдела в контакте с полицией выясняют обстоятельства произошедшего, а также гражданскую принадлежность погибшего", - сказал дипломат.

"В случае обращения родственников Обретецкого посольство готово оказать им необходимое содействие", - добавил он.

В четверг полиция английского графства Суррей обратилась за информацией к свидетелям ДТП, которое произошло 25 ноября и в результате которого позже (30 ноября) погиб волгоградский предприниматель Дмитрий Обретецкий. Он был собственником группы компаний "Магнат", являющейся официальным дистрибьютором американской Proctor & Gamble. Полиция Суррея опубликовала обращение членов семьи Обретецкого, также попросивших свидетелей произошедшего связаться с полицией.

В пятницу компания "Магнат" заявила о том, что не намерена останавливать ни один из запланированных проектов в связи с гибелью в автомобильной аварии ее собственника. Отмечается, что в настоящий момент руководители всех юридических лиц и бизнес-направлений, весь менеджерский состав компании находятся на рабочих местах и продолжают исполнять свои обязанности.

Теги
ВеликобританияРоссия
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