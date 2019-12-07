СК предъявил Полонкоеву обвинение в покушении на убийство главы центра "Э" по Ингушетии

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Следователи предъявили предположительному главарю совершившей нападение группировки и его родственнику обвинение в посягательстве на убийство сотрудника правоохранительных органов - начальника ЦПЭ МВД РФ по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата. Как сообщила ТАСС защита одного из фигурантов дела, обвиняемые и подозреваемые вину не признают.

"Хасану Полонкоеву и его родственнику Аслану Полонкоеву предъявлены обвинения в совершении [преступления, предусмотренного] статьей 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов") и по части 3 статьи 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия"). Вину они категорически отрицают, а мы уверены, что следствие в очередной раз идет по пути наименьшего сопротивления и всячески пытается подстроить факты под обвинения, а не наоборот", - сказал адвокат сына Хасана Полонкоева Шамиль Яндарбаев.

Он отметил, что защитники остальных четверых фигурантов дела более трех часов были ограничены в ночь на субботу в доступе к своим подзащитным. "Ряд следственных мероприятий были проведены в отсутствие адвокатов и с нарушением норм уголовно-процессуального кодекса", - подчеркнул он.

Кроме Полонкоевых в пятницу рано утром правоохранительные органы задержали 25-летнего сына Полонкоева Закре, а также Али Картоева, Иссу Накастхоева и Алихана Белхароева. Следственный комитет планирует в субботу в первой половине дня выйти в Басманный суд Москвы с ходатайством об избрании обвиняемым и подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщала ТАСС официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, Следственный комитет России и ФСБ России во взаимодействии с МВД РФ и Росгвардией пресекли деятельность организованной преступной группы, совершившей 12 января нападение, а 2 ноября текущего года - убийство начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева. 6 декабря в Москве и Республике Ингушетия провели спецоперацию, по результатам которой задержали руководителя организованной преступной группы 56-летнего Хасана Полонкоева и пятерых участников.

В настоящее время следователи продолжают проводить обыски по различным адресам, ведут розыск других причастных к нападению на полицейских и допрашивают в статусе подозреваемых четверых фигурантов дела.