В Москве автомобиль врезался в вестибюль станции МЦК

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Автомобиль сбил человека на севере Москвы, а затем врезался в препятствие. В результате происшествия два человека погибли, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"Локомотивный проезд возле дома 31, водитель автомобиля совершает наезд на пешехода, а затем на препятствие. В результате два человека погибли", - сказала собеседница агентства.

В настоящее время, как отметили в ГИБДД, устанавливаются обстоятельства случившегося.

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что автомобиль врезался в вестибюль станции "Окружная" МЦК на севере Москвы.