{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Число жертв ДТП на севере Москвы увеличилось до трех

Авария не повлияла на движение транспорта

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Количество жертв аварии на севере Москвы, где автомобиль сбил пешехода и врезался в здание, увеличилось до трех. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"По уточненным данным, в результате ДТП погибли три человека: два пешехода и водитель автомобиля, еще один человек пострадал", - сказала собеседница агентства.

В свою очередь в пресс-службе МЧС сообщили, что пострадали два человека.

"В результате ДТП пострадало пять человек: три человека погибли, два человека травмированы. Пожарно-спасательными подразделениями проводилась деблокировка пострадавших", - уточнили в МЧС.

Утром в субботу возле дома 29 на Локомотивном проезде легковой автомобиль наехал на пешеходов и врезался вестибюль станции "Окружная" МЦК. На месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Движение транспорта на месте ДТП не перекрыто.

В УГИБДД по Москве уточнили, что погибшие - пешеходы, водитель остался жив.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Суд отправил под домашний арест перевозчика по делу о ДТП с автобусом в Забайкалье
Арест продлится до 1 февраля 2020 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС