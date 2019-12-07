Число жертв ДТП на севере Москвы увеличилось до трех

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Количество жертв аварии на севере Москвы, где автомобиль сбил пешехода и врезался в здание, увеличилось до трех. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"По уточненным данным, в результате ДТП погибли три человека: два пешехода и водитель автомобиля, еще один человек пострадал", - сказала собеседница агентства.

В свою очередь в пресс-службе МЧС сообщили, что пострадали два человека.

"В результате ДТП пострадало пять человек: три человека погибли, два человека травмированы. Пожарно-спасательными подразделениями проводилась деблокировка пострадавших", - уточнили в МЧС.

Утром в субботу возле дома 29 на Локомотивном проезде легковой автомобиль наехал на пешеходов и врезался вестибюль станции "Окружная" МЦК. На месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Движение транспорта на месте ДТП не перекрыто.

В УГИБДД по Москве уточнили, что погибшие - пешеходы, водитель остался жив.