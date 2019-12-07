Суд отправил под домашний арест перевозчика по делу о ДТП с автобусом в Забайкалье

ЧИТА, 7 декабря. /ТАСС/. Ингодинский районный суд Читы в субботу заключил под домашний арест предпринимателя Ивана Стрельникова. Он организовал перевозку пассажиров в автобусе, попавшем в аварию в Забайкальском крае, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил заключить Стрельникова под домашний арест до 1 февраля 2020 года", - сказал судья.

Суд не поддержал ходатайство следствия об аресте предпринимателя, поскольку не нашел оснований, указывающих на то, что Стрельников может скрыться или, находясь под домашним арестом, повлиять на ход расследования. Кроме того, Стрельников ранее не был судим, у него двое несовершеннолетних детей, и защита предоставила положительные характеристики на своего подопечного.

Предпринимателя задержали 2 декабря. У него дома и в офисе прошли обыски. Его подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

4 декабря Ингодинский районный суд Читы на 72 часа продлил срок задержания Стрельникова, поскольку, по мнению судьи, предоставленные следствием материалы не содержали достаточных сведений, характеризующих подозреваемого.

Уголовное дело по факту аварии по ч. 3 ст. 238 УК РФ, а также ч. 3 ст. 293 УК РФ ("Халатность) передали для расследования в центральный аппарат СК. Кроме того, полиция передала в СК уголовное дело, возбужденное по факту аварии по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").

В новость были внесены изменения (9:39 мск) - добавлены подробности.