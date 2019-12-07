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После стрельбы в кафе на Таганской улице в Москве возбудили уголовное дело

Злоумышленники скрылись с места преступления

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело по факту стрельбы в кафе в торговом центре на Таганской улице в Москве по статье о хулиганстве. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство с применением оружия")", - сказали в полиции.

Как отметили в главке, накануне вечером в службу "02" от граждан поступило сообщение о хулиганстве по адресу: Таганская улица, 3.

"Полицейские установили, что в 19:55 в помещение кафе, расположенное в ТЦ по указанному адресу, вошли неизвестные, один из которых из огнестрельного оружия неустановленного типа произвел два выстрела, после чего неизвестные скрылись", - уточнили в ГУ МВД.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что 6 декабря в кафе в ТЦ на Таганской улице в центре Москве произошел конфликт со стрельбой.

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