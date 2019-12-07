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В Приморье инспекторов ГИБДД задержали по подозрению во взятке

Назначена служебная проверка

ТАСС, 7 декабря. Сотрудники силовых структур задержали инспекторов ДПС ГИБДД ОМВД России по Хорольскому району Приморского края. Их подозревают в получении незаконного денежного вознаграждения. Об этом в субботу сообщается  на сайте регионального управления МВД России.

"Сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю совместно с ОРЧ собственной безопасности краевого УМВД по подозрению в получении незаконного денежного вознаграждения задержаны инспекторы ДПС ГИБДД ОМВД России по Хорольскому району", - говорится в сообщении.

Уточняется, что назначена служебная проверка, во время которой будут тщательно и объективно изучены обстоятельства, причины и условия, которые привели к задержанию сотрудников Госавтоинспекции.

"В случае установления вины полицейских, они будут уволены в связи с совершением проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника ОВД, и понесут наказание в соответствии с действующим законодательством. Их непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - отмечается в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе управления МВД России по Приморскому краю, задержанных двое.

Теги
РоссияПриморский край
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