Следствие требует арестовать экс-главу Щелковского района Подмосковья Валова

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Следователи СК требуют избрать арест в качестве меры пресечения для бывшего главы Щелковского района Подмосковья Алексея Валова, обвиняемого в получении взятки в виде иномарки за 6 млн рублей. Как уточнили ТАСС в пресс-службе Бабушкинского суда Москвы, куда поступило соответствующее ходатайство, судебное заседание начнется в ближайшее время.

"В Бабушкинский районный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Валова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Следствие просит арестовать обвиняемого на два месяца, до 3 февраля", - сказала пресс-секретарь суда Александра Савельева. Санкция вменяемой Валову статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет колонии со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.

По данным следствия, в 2017 году обвиняемый, занимая должность главы Щелковского муниципального района, получил от своей подчиненной взятку в виде предоставления имущественных прав на автомобиль марки Mercedes стоимостью более 6 млн рублей, из которых половина суммы и страховые премии в размере 241 тыс. рублей оплачены подчиненной за общее покровительство и попустительство по службе.

Экс-чиновник был задержан 5 декабря, на следующий день следствие предъявило ему обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Следователи совместно с сотрудниками ФСБ России провели обыски по местам проживания обвиняемого, проверяется его причастность к другим коррупционным преступлениям.

По данным источника в правоохранительных органах, в среду в Подмосковье также был задержан замдиректора Щелковского муниципального учреждения, которое оказывает ритуальные услуги и контролирует работу кладбищ, Георгий Волосевич. Следствие просило о его аресте, он также подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, Волосевич заключен под стражу на срок до 4 февраля.

С 2014 года Валов занимал должность главы администрации Щелковского района, а с 2017 года - главы района. В 2019 году он был назначен на должность замминистра транспорта Подмосковья.