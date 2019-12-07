Три человека погибли в ДТП с участием четырех автомобилей под Владимиром

ТАСС, 7 декабря. Столкновение четырех автомобилей в Ковровском районе Владимирской области стало причиной гибели трех человек. Об этом в субботу сообщил ТАСС в пресс-службе управления МВД по региону.

"Три человека погибли в Ковровском районе Владимирской области при столкновении автомобилей Nissan, Lexus, УАЗ и ВАЗ", - сказал собеседник агентства.

По его данным, авария произошла около 07:00 мск на трассе под Владимиром, на 24-м километре автодороги Сенинские Дворики - Ковров - Шуя. По предварительным данным, 59-летний водитель автомобиля Lexus выехал на встречную полосу движения дороги, где столкнулся с автомобилем Nissan под управлением 32-летнего водителя и автомобилем ВАЗ, за рулем которого находился 28-летний мужчина. После этого с ВАЗ столкнулся двигавшийся в попутном направлении автомобиль УАЗ, которым управлял 49-летний водитель. По данным представителя пресс-службы УМВД по Владимирской области, на месте погибли водители автомобилей Lexus, Nissan и ВАЗ. Водитель УАЗ не пострадал.

"Сотрудники полиции проводили регулировку на месте ДТП, так как движение было затруднено. В настоящее время движение автомобилей восстановлено", - добавил собеседник агентства.