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Число жертв пожара в колледже в Одессе увеличилось до пяти

Судьба 10 человек остается неизвестной

КИЕВ, 7 декабря. /ТАСС/. Спасатели обнаружили тело пятой жертвы пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Об этом в субботу сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"7 декабря во время разбора завалов обнаружено тело одного человека", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В ГСЧС уточнили, что "в результате пожара погибли пять человек", 17 находятся больницах города. Всего, по данным спасателей, в пожаре пострадал 31 человек.

В Национальной полиции Украины сообщили, что судьба 10 человек остается неизвестной.

Пожар в историческом здании, где располагается колледж, возник в среду в первой половине дня. В момент возгорания в здании находилось более 400 человек. Полиция начала досудебное расследование по статье о нарушении требований пожарной безопасности. Официально о причине инцидента пока не объявлено. Власти Одессы объявили двухдневный траур.

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Украина
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