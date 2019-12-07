Экс-глава Щелковского района Подмосковья Валов отверг в суде обвинение в получении взятки

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Бывший глава Щелковского района Подмосковья Алексей Валов не признал вину в получении взятки в виде иномарки за 6 млн рублей. Об этом экс-чиновник заявил в Бабушкинском суде Москвы, где в субботу решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

"Я честный человек, я нормальный человек, не брал я ничего, никаких денег", - сказал обвиняемый. Он попросил отпустить его из-под стражи.

Уголовное дело в отношении Валова возбудили 3 декабря 2019 года. Его задержали 5 декабря. Он отказался давать показания, а на следующий день следствие предъявило ему обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По местам проживания Валова прошли обыски, проверяется его причастность к другим коррупционным преступлениям. Следственный комитет просит районный суд арестовать экс-чиновника на два месяца, до 3 февраля.