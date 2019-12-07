{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Экс-глава Щелковского района Подмосковья Валов отверг в суде обвинение в получении взятки

Его обвиняют в получении взятки в виде иномарки за 6 млн рублей
Алексей Валов Алексей Потицкий/ТАСС
Описание
Алексей Валов
© Алексей Потицкий/ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Бывший глава Щелковского района Подмосковья Алексей Валов не признал вину в получении взятки в виде иномарки за 6 млн рублей. Об этом экс-чиновник заявил в Бабушкинском суде Москвы, где в субботу решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

"Я честный человек, я нормальный человек, не брал я ничего, никаких денег", - сказал обвиняемый. Он попросил отпустить его из-под стражи.

Уголовное дело в отношении Валова возбудили 3 декабря 2019 года. Его задержали 5 декабря. Он отказался давать показания, а на следующий день следствие предъявило ему обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По местам проживания Валова прошли обыски, проверяется его причастность к другим коррупционным преступлениям. Следственный комитет просит районный суд арестовать экс-чиновника на два месяца, до 3 февраля.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Улан-Удэ пятилетний ребенок выпал из окна
Его госпитализировали с переломом ноги
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС