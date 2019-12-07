Сбивший насмерть пешеходов в Москве водитель имеет 12 штрафов за превышение скорости

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Водитель автомобиля, который сбил насмерть трех пешеходов на Локомотивном проспекте на севере Москвы, имеет 12 неоплаченных штрафов за год за превышения скорости. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"По предварительный данным, у водителя автомобиля 12 неоплаченных штрафов за год за превышение скорости допустимого движения", - сказал собеседник агентства.

Утром в субботу возле дома 29 на Локомотивном проезде легковой автомобиль наехал на пешеходов и врезался вестибюль станции "Окружная" Московского центрального кольца (МЦК). В результате погибли три человека, еще двое пострадали. Все погибшие - пешеходы, водитель остался жив. В момент ДТП он находился за рулем пьяный.