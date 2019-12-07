{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сбивший насмерть пешеходов в Москве водитель имеет 12 штрафов за превышение скорости

В результате аварии погибли три человека

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Водитель автомобиля, который сбил насмерть трех пешеходов на Локомотивном проспекте на севере Москвы, имеет 12 неоплаченных штрафов за год за превышения скорости. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"По предварительный данным, у водителя автомобиля 12 неоплаченных штрафов за год за превышение скорости допустимого движения", - сказал собеседник агентства.

Утром в субботу возле дома 29 на Локомотивном проезде легковой автомобиль наехал на пешеходов и врезался вестибюль станции "Окружная" Московского центрального кольца (МЦК). В результате погибли три человека, еще двое пострадали. Все погибшие - пешеходы, водитель остался жив. В момент ДТП он находился за рулем пьяный.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Число погибших при взрыве газа в многоэтажке в Словакии возросло до семи
Еще один человек числится пропавшим без вести
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС