Источник: экс-замглавы администрации Щелковского района задержали при попытке покинуть РФ

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Правоохранительные органы на границе Белоруссии и России задержали при попытке покинуть территорию РФ бывшего первого заместителя главы администрации городского округа Щелково Наталью Тамбову, ей предъявлено обвинение в хищении бюджетных средств в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к следствию.

"Бывший первый замглавы администрации городского округа Щелково Наталья Владимировна Тамбова при попытке покинуть территорию РФ на автомобиле была задержана сотрудниками правоохранительных органов на границе [с Белоруссией]. Ей предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), - рассказал собеседник агентства, уточнив, что экс-чиновница уволилась в минувшую пятницу. - Таким образом, за последний год задержаны почти все чиновники из числа руководства городской администрации Щелково (Ирина Иванова и Виталий Андрусенко - прим. ТАСС)".

По словам источника, Тамбова полностью признала вину в хищении бюджетных средств на сумму 2,3 млн рублей и раскаялась в содеянном. Она намерена просить следствие о заключении с ней досудебного соглашения о сотрудничестве.

Собеседник ТАСС заявил, что она также проверяется на причастность к получению взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Уголовное дело

Экс-чиновница является фигуранткой уголовного дела в отношении задержанного в среду замдиректора Щелковского муниципального учреждения, которое оказывает ритуальные услуги и контролирует работу кладбищ, Георгия Волосевича, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере. Волосевич заключен под стражу Бабушкинским судом Москвы на срок до 4 февраля.

Как сообщалось ранее, по обвинению в махинациях с муниципальными землями и объектами на сумму более 5 млн рублей была арестована экс-заместитель главы администрации по жилищным вопросам Щелковского района Ирина Иванова, около месяца назад с ней заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Иванова дала показания, изобличающие бывшего главу Щелковского района Подмосковья Алексея Валова, арестованного в субботу Бабушкинским судом по обвинению в получении взятки в виде иномарки стоимостью 6 млн рублей. В рамках дела Ивановой также арестован экс-начальник управления земельных отношений администрации муниципалитета Виталий Андрусенко.