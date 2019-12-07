Полицейские выявили хоккейных фанатов, готовивших беспорядки в Магнитогорске

ТАСС, 7 декабря. Полицейские остановили на трассе у Южноуральска (Челябинская область) автобус с хоккейными болельщиками, среди которых выявили фанатов, планировавших устроить провокации на матче в Магнитогорске. В их багаже обнаружили фаеры, баллоны с краской, а у одного из них - наркотик растительного происхождения. Об этом рассказали в субботу в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

На ледовой арене спорткомплекса "Металлург" в Магнитогорске 7 декабря состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между командами "Металлург" (Магнитогорск) и "Трактор" (Челябинск).

"По оперативной информации, поступившей в органы внутренних дел, сотрудниками полиции на подъезде к городу Южноуральску остановлен автобус с болельщиками из фанатского движения "SECTOR A ULTRAS". В нем находились порядка 30 человек, среди которых имелись граждане, готовившие провокационные действия в период проведения хоккейного матча в городе Магнитогорске. В ходе досмотра у нескольких пассажиров обнаружены фаеры, баллоны с краской, а также наркотическое вещество растительного происхождения", - говорится в сообщении полиции.

В ведомстве уточнили, что после профилактической беседы всех болельщиков отпустили. В отношении одного из пассажиров автобуса возбуждено административное дело по факту незаконного оборота наркотических средств.