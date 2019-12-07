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Расследование убийства главы центра "Э" по Ингушетии

Следствие просит суд арестовать обвиняемых в убийстве начальника ЦПЭ МВД по Ингушетии

На данный момент от следствия поступили ходатайства об аресте на срок до 6 февраля 2020 года

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет России в субботу обратился в Басманный суд Москвы с ходатайством о заключении под стражу предположительного главаря группировки, совершившей убийства начальника ЦПЭ МВД РФ по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата. Об этом ТАСС сообщили в суде.

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"В суд поступили ходатайства следственных органов об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Хасана Полонкоева и иных лиц, обвиняемых по статье 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов")", - сказала собеседница агентства.

В суде уточнили, что от следствия на данный момент поступили ходатайства об аресте на срок до 6 февраля 2020 года Хасана Полонкоева и его родственника Аслана Полонкоева. Ходатайства будут рассмотрены в ближайшее время после прибытия в суд всех участников процесса и доставки обвиняемых.

Хасану и Аслану Полонкоевым предъявили обвинения в совершении преступления, предусмотренного статьей 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов") и по части 3 статьи 222 "Незаконные приобретение, передача сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия") УК РФ. Также правоохранительные органы задержали 25-летнего сына Хасана Полонкоева Закре, Али Картоева, Иссу Накастхоева и Алихана Белхароева.

Как сообщала ТАСС официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, Следственный комитет России и ФСБ России во взаимодействии с МВД РФ и Росгвардией пресекли деятельность организованной преступной группы, совершившей 12 января нападение, а 2 ноября текущего года - убийство начальника Центра по борьбе с экстремизмом (ЦПЭ) МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева. 6 декабря в Москве и Ингушетии была проведена спецоперация, по результатам которой задержан руководитель организованной преступной группы, 56-летний Хасан Полонкоев, и пять ее участников.

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РоссияРасследование убийства главы Центра "Э" по Ингушетии
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