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Число погибших при взрыве газа в многоэтажке в Словакии возросло до семи

Еще один человек числится пропавшим без вести

БРАТИСЛАВА, 7 декабря. /ТАСС/. Семь человек погибли, один числится пропавшим без вести и 39 получили ранения при взрыве газа в жилом 13-этажном доме в городе Прешов на востоке Словакии. Об этом в субботу информировал представитель национального корпуса пожарных и спасателей Ян Голиаш, слова которого привело Словацкое радио.

"При взрыве погибли семеро граждан, один числится без вести пропавшим и 39 были ранены, - сказал он. - Пожар, который возник в жилом доме в пятницу в результате произошедшего там взрыва газа, был потушен лишь в субботу".

Пожар охватил шесть этажей многоэтажки. Зданию грозит разрушение. Если этого не произойдет, то муниципальные власти намерены его снести и на этом месте построить новый жилой дом.

Между тем спасатели и пожарные продолжают обследовать здание.

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